ИАЦ «Альпари»: Пессимисты снова здесь

День продаж на российском рынке. Ведущие биржевые индексы оказались под заметным давлением в четверг из-за нескольких негативных катализаторов - от спада в нефти до всеобщего бегства от рисков. Индекс МосБиржи спустился к вечеру до 2764 пунктов, но днем ситуация выглядела значительно хуже. Индекс РТС скорректировался до 1259 пункта и может отойти к 1250 пунктам.

Для рублевого индикатора краткосрочная перспектива напрямую будет зависеть от конъюнктуры: если рынок найдет повод остановиться в распродажах, индекс МосБиржи закрепится в рамках 2750-2785 пунктов.

Нефть вечером выкупают - и снова рынок решил, что зря так испугался потенциальной второй волны коронавируса. А в оживление спроса на энергоносители толком никто и не верил - и участники торгов начали покупать сырье, которое днем торговалось заметно ниже $40 за баррель Brent. Волатильность как она есть.

В фаворитах рыночного спроса присутствуют акции «Яндекса». Корпоративный новостной поток в последние дни для эмитента насыщенный, от сложных отношений «Яндекса» и «Сбербанка» до улучшения взаимодействия между эмитентом и ВТБ. В том, что «Яндекс» фундаментально силен, сомнений нет никаких, тем более у диверсифицированного бизнеса больше перспектив для развития и расширения. Цель по бумаге может быть на 4100 руб., но движение станет актуальным после коррекции.

Снижение котировок ценных бумаг «Газпром нефти» неудивительно - накануне акция последний день торговалась с дивидендами, и этот гэп растянется как минимум и на завтра. Потенциал снижения - максимум до 317 руб., в целом ситуация для акции неплохая.

Доллар в плюсе, евро в минусе. Рубль сегодня неоднозначен: с одной стороны, присутствует уход от рисков, а это никогда не способствовало рублёвой устойчивости. С другой, ничего сенсационного нового и плохого в мире не случилось, в России идет очередной налоговый период, а это значит, что после продолжительных продаж «россиянин» стабилизируется. Доллар к вечеру торгуется по 69,47 руб. и может двигаться в диапазоне 69,15-70,00 руб. Евро намерен оставаться в рамках 77,50-78,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»