«Фридом Финанс»: В лидерах роста – бумаги Яндекса

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 1,1%. Хуже рынка выглядят акции предприятий ТЭК: Лукойла, Газпромнефти, Татнефти и Газпрома. Повод для такой динамики очевиден, это снижение цен на нефть. В свою очередь ключевую роль в ослаблении спроса на бирже ICE в Лондоне, возможно, оказало очередной раунд усиления опасений участников рынка в отношении перспектив регулирования сегмента деривативов после Brexit. В опубликованном вчера письменном заявлении канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак объявил, в частности о том, что после выхода из ЕС не будет применять принятый Ассоциацией центральных депозитариев ЕС (CSDR) регламент, который дополняет требования CSDR по отчетности участников торгов, который вступит в силу в январе-феврале 2021 года. Эта ситуация может в очередной раз осложнить отношения британских и европейских финансовых регуляторов, в том числе, связанные с нерешенной пока проблемой приведения британского законодательства в соответствие с директивой Евросоюза, регулирующей инвестиции в финансовые инструменты MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive). На данный момент, Брюссель руководствуется принятым в декабре планом сохранения для европейских инвесторов доступа к торгам на лондонских биржа в течение 12 месяцев после Brexit. В среду, Европарламент – в рамках доминировавших рыночных ожиданий – продлил на год, до 4 июля 2021 года режим открытого доступа европейских инвесторов на лондонский рынок биржевых деривативов, объем которого, по последним доступным данным за 2018 год, составляет 735 трлн евро.

Сравнительно благоприятную динамику показали утром, акции Роснефти. Причина – заявленная в ходе интервью Ведомостям главы ВР Роберта Дадли приверженность его компании принципу стратегического глобального партнерства с ПАО «Роснефть». Заявление способно усилить на рынке ожидания роста внешних инвестиций в бизнес Роснефти.

В лидерах роста – бумаги Яндекса, повысившиеся на 2%. Компания продолжает получать значительную поддержку и от российских регуляторов, и от крупных частных инвесторов. Во вторник Президент РФ Владимир Путин анонсировал сокращение налогов для IT – компаний. Сегодня компания сообщила, что ей удалось в ходе ускоренного размещения акций привлечь 400 млн долларов (порядка 4% от суммарной капитализации), продав более 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за акцию. Это вдвое больше запланированного уровня. Ранее Яндекс объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму 800 млн долларов. При этом, 200 млн долларов планировалось привлечь через ускоренное размещение акций, а еще 600 млн долларов, по данным компании, приобретут в равных долях три частных инвестора - «ВТБ Капитал», инвестиционная компания Романа Абрамовича, а также инвестиционная структура Александра Абрамова и Александра Фролова. Данная информация сегодня в очередной раз нивелировала для инвесторов фактор крайне высоких оценок финансовых мультипликаторов Яндекса. В частности, индекс соотношения капитализации к чистой прибыли компании (РЕ ratio) составляет по данным за первый квартал 68х, для сравнения РЕ ratio для схожих по характеру и структуре бизнеса компаний, включенных в NASDAQ Computer Index, равняется лишь 29х, а индекс РЕ компаний, включенных в индекс Мосбиржи составляет 7х.

Шансы восстановления российского рынка акций в рамках сложившихся недельных трендов по итогам второй половины торгов четверга преобладают. Тем не менее, технические и сезонные факторы, а также традиционное падение активности и ликвидности торгов в период праздников формируют повышенные риски для прогноза. С учетом определенного ухудшения внешнего информационного фона, в пятницу, и по итогам следующей недели сравнительно высоки шансы снижения российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2760-2825 пунктов, 68,25-69,30 рублей и 77,40-78,25 рублей за доллар США и евро соответственно.