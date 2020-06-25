ПСБ: В ходе сессии отыграли часть потерь

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В четверг российский фондовый рынок перешел к снижению, отыгрывая динамику внешних площадок, продемонстрированную днем ранее. Однако в ходе сессии, на улучшении внешнего фона он смог отыграть часть потерь. Так, поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вернулся в район 40,5 доллара за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 удержали позиции у уровней закрытия предыдущего дня. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи потерял 1%, отступив в район 2763 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции РусГидро и Газпром нефти, упавшие более чем на 4%. Лучше рынка торговались Яндекс и X5 Retail Group, прибавившие 3,6% и 1,9% соответственно. Отметим, что, учитывая динамику внешних рынков днем ранее, можно было ожидать существенно более сильного снижения на нашем рынке в рамках сегодняшней сессии и ухода индекса МосБиржи в диапазон 2700-2750 пунктов. Однако он смог удержать позиции над верхней границей данного коридора. При этом в ближайшее время давление на мировые рынки может сохраниться на фоне роста темпов заражения коронавирусом в США, что будет способствовать дальнейшему отступлению наших акций. В этой связи «медведи» могут предпринять попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов. В случае если им удастся увести индекс МосБиржи под эту отметку, существенно вырастет вероятность углубления снижения.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,5%, поднявшись в район 69,3 рубля, евро, напротив, снизился на 0,2%, торгуясь на отметке 77,7 рубля. В начал торгов, также как и российский фондовый рынок, рубль оказался под давлением со стороны внешней конъюнктуры. Однако в ходе сессии, на восстановлении цен на нефть и позитивной динамике валют развивающихся стран, он смог отыграть часть утренних потерь по отношению к доллару и даже перейти к укреплению к евро. При этом пара доллар/рубль продолжает торговаться под верхней границей диапазона 67,5-70 рублей. В случае дальнейшего снижения спроса на риск и отката рынка энергоносителей ниже 40 долларов за баррель, американская валюта может попытаться преодолеть эту отметку и закрепиться в коридоре 70-75 рублей.