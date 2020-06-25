«Фридом Финанс»: Внешние площадки перешли к росту

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские индексы преимущественно в плюсе, Европа прибавляет до 1%. Позитивные данные по товарообороту в США за май перевесили негатив от слабой статистики по рынку труда (недельные данные). Динамика нефти также немного выправилась: баррель марки Brent прибавляет около 1,5%, преодолев планку $41. До конца дня мы не исключаем новый откат котировок и уход индексов и нефти в боковой тренд.



РТС сохранят движение внутри диапазона 1240-1260 пунктов, однако под вечер торги сместились к верней планке. До конца дня вероятен рост в пределах 1270 пунктов. Индекс Мосбиржи практически без изменений с утра: 2740-2770. Торги также идут в верхней части диапазона. Рынок способен прибавить до 10 пунктов, скорректировав часть падения. В пятницу мы можем увидеть РТС в зоне 1270-1290. Индекс Мосбиржи имеет потенциал движения вверх до 2790 пунктов.



Лидерами роста сегодня под вечер стали: Яндекс (+3,3%), Qiwi (+2,2%), X5 (+2,2%), Аптека 36 (+2,1%). Акции крупнейшего ретейлера дорожают на фоне новости о строительстве распределительного центра в Подмосковье (43 тысячи квадратных метров). Это значительно большие мощности, чем у конкурентов. Игроки рынка расценили новость как заявку на более быстрый рост онлайн-продаж. Мы полагаем, что расписки X5 имеют долгосрочный потенциал роста до 2698 рублей за штуку, или более чем 11% от текущего уровня.



Из падающих бумаг сегодня выделяются Газпромнефть (-4,6%) и Русгидро (-4,5%). Первая дешевеет на фоне дивидендной отсечки, у второй наблюдается давно назревавшая коррекция. Акции Русгидро снижаются после достижения на предыдущей сессии до абсолютного максимума 0,84 рубля за штуку. Сегодня пришла новость о запуске Верхнебалкарской ГЭС, что ряд игроков мог использовать как сигнал для фиксации прибыли. По нашей оценке, потенциал краткосрочного снижения не исчерпан. В ближайшие сессии бумаги могут отойти к 0,75 рублям за штуку, что на 3,5% ниже ее текущего значения.



Доллар и евро сохранили динамику, заданную еще утром. Американская валюта держится близко к середине коридора 69-69,5, европейская торгуется между уровнями 77,5-78. Основные драйверы этого дня уже отыграны. Если не придет неожиданных новостей, которые повлияют на стоимость нефти и других ключевых активов, то и рубль останется стабилен по отношению к текущим уровням. В пятницу мы ожидаем курс доллара близко к 69 рублям, евро может отступить ближе к 77,5.