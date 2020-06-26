Комментарии

«Фридом Финанс»: IT против коронавируса Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста на фоне корпоративных новостей стали акции Yandex N.V. (+4,18%). Аутсайдерами остались акции Русгидро (-5,26%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,00-70,00. В лидерах роста акции и облигации IT компаний. Допэмиссия Yandex N.V. (YNDX 3 498,4, +4,18%) стала драйвером для дальнейшего роста котировок. Наибольшую выгоду от мер поддержки получат небольшие компании. Стоит отметить, что они смогут продолжить деятельность и в иностранных юрисдикциях, получив дополнительные налоговые льготы. Лидеры рынка усилят борьбу за перспективные стартапы. Процессы M&A усилятся в третьем квартале. Инвестиции в перспективные проекты необходимы из-за обострения конкуренции на рынке онлайн-ретейла и fintech. Это хорошо видно на примере Яндекса и Сбербанка, которые будут развивать свои экосистемы самостоятельно. Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 68,00-70,00, для индекса Мосбиржи: 2700-2800 пунктов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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