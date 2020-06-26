Комментарии

ПСБ: Нет поводов для направленного движения в рубле в начале торгов

26 июня 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей перешел в консолидацию, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 41,5 доллара за баррель. Плюс к этому, валюты развивающихся стран не демонстрируют выраженного направленного движения. Из внутренних факторов поддержку рублю продолжат оказывать высокие объемы продаж валюты по бюджетному правилу, однако этого может не хватить для восстановления рублем своих позиций. Учитывая это, в начале сессии ожидаем умеренных попыток российской валюты подрасти, однако маловероятно, что без дополнительных поводов пара доллар/рубль сможет в первые часы торгов существенно отойти от отметки 69 рублей. При этом в ходе сессии сохраняются риски ослабления рубля, связанные с ухудшением ситуации на рынке энергоносителей и снижением спроса на риск на фоне активизации коронавиурса в США и Европе. В случае их реализации американская валюта может попытаться протестировать верхнюю границу диапазона 67,5-70 рублей.

Напомним, что в четверг основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. По итогам торгов доллар прибавил 0,2%, закончив день в районе 69 рублей, евро, напротив, снизился на 0,5%, отступив до 77,4 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Иркутская область может еще не скоро перейти к следующим этапам снятия ограничений
Кинотеатры могут открыть в середине июля
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги