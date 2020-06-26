ИАЦ «Альпари»: Доллар вернулся к уровню 69 рублей

В четверг, 25 июня, торги по рублевым парам завершились разнонаправленно. Пара доллар/рубль выросла на 0,23%, до 69,02 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,52%, до 77,44 руб., фунт/доллар — на 0,53%, до 85,73 руб. Доллар США вырос на фоне покупок защитных активов, так как усилились опасения по поводу роста коронавирусных инфекций и увеличилась торговая напряженность между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Увеличение больных коронавирусом наблюдается в некоторых штатах США и Европе. 24 июня в США был опять зафиксирован рост заражений на 36 083 человек. Губернатор штата Техас Грегг Эббот объявил об отмене очередного этапа снятия ограничений. В среду число случаев заражений коронавирусом в Техасе выросло на 8%, от 4 389 до 4 739 человек.

О новом росте случаев коронавируса в Европе сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. В 11 государствах процесс идет слишком быстро и может перерасти в новую эпидемию.

В пятницу, 26 июня, на торгах в Азии нефть находится в небольшом плюсе на уровне $41,52. Пара доллар/рубль в четверг открылась гэпом вверх из-за выходного в России. Большую часть разрыва продавцы закрыли. Участники рынка сейчас опасаются того, что из-за новой вспышки коронавируса страны вновь начнут вводить ограничения на бизнес. Администрация Трампа исключила вариант с остановкой экономики. Советник Белого дома Кудлоу заявил, что они не планируют вводить ограничительные меры.

Основные валюты торгуются в плюсе по отношению к доллару. Фьючерс на SP500 восстановился до 3071. Если на фондовых площадках сохранится положительная динамика, то от пары доллар/рубль стоит ожидать падения до 68,60 руб. Пик налоговых платежей пройден, поэтому перед выходными сильного укрепления рубля не ожидается.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»