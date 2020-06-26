ПСБ: В конце недели мировые рынки продолжают находиться под влиянием несколько ослабших негативных настроений

Сегодня некоторое улучшение внешней конъюнктуры и рост нефтяных котировок могут позволить индексу МосБиржи сохранить умеренно-позитивный настрой и удержаться в середине диапазона 2750-2800 пунктов. В начале сессии ожидаем умеренных попыток российской валюты подрасти, однако маловероятно, что без дополнительных поводов пара доллар/рубль сможет в первые часы торгов существенно отойти от отметки 69 рублей. С учетом роста оптимизма на глобальных рынках благодаря новым регуляторным стимулам ФРС сегодня ждем снижения доходности ОФЗ на 5-10 б.п.

Алроса (ДЕРЖАТЬ) направит на дивиденды за 2 полугодие 2019 года 100% свободного денежного потока - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Дивидендная политика Алросы предполагает, что компания может направлять на дивиденды по итогам полугодия от 70% до 100% FCF за соответствующее полугодие при условии, что отношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составляет от 0,5х до 1,0х (не включительно). На конец 2019 года отношение чистого долга к EBITDA составило 0,7х, компания приняла решение направить весь FCF на выплату дивидендов. Вместе с тем, слабая конъюнктура на рынке алмазов может отрицательно повлиять на финансовые показатели компании в текущем году. Ожидаемая форвардная дивидендная доходность (с учетом дивидендов за 2 полугодие 2019 года) составляет 8,7%.

Акционеры МТС (ПОКУПАТЬ) утвердили финальные дивиденды-2019 в размере 20,57 рубля на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания в 2019 году выплачивала дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 рубля на каждую обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР), на общую сумму около 17,346 миллиарда рублей. Кроме того, в прошлом году компания выплатила специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на акцию на общую сумму 26,48 миллиарда рублей по результатам девяти месяцев и продажи украинской "дочки" ПрАО "ВФ Украина". Таким образом, суммарные дивиденды за 2019 год составят 85 миллиардов рублей. Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию в течение каждого календарного года, а компания выплачивает дивиденды дважды в год. Таким образом, ожидаемая дивидендная доходность составляет около 8,9% по текущим котировкам, что делает акции привлекательными в условиях снижения процентных ставок в экономике.