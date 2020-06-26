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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июня: 3 927,5100 руб/1 г золота и 39,1500/1 г серебра

26 июня 2020
ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 927,5100 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,1500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 802,3400 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 176,4199 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4299 р. (0,06%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,94%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,7500 р. (1,41%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 117,1498 р. (2,73%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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