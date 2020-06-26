«Фридом Финанс»: Коронавирус ставит ралли на паузу

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

В последний час торговой сессии 25 июня американские фондовые индексы совершили рывок вверх. S&P500 подскочил на 1,1%, до 3084 пунктов. Главным драйвером роста стали акции компаний финансового сектора, прибавившие к закрытию 2,7%. При этом начиналась сессия в минусе. Участники торгов отреагировали продажами на новости о повышении заболеваемости коронавирусом в Штатах. Последовавший за этим быстрый отскок произошел благодаря акциям финансовых компаний. Они двинулись вверх на сообщении о том, что регуляторы ослабили ограничения по правилу Волкера для банковских учреждений. Теперь правило допускает покупки ценных бумаг банками на собственные средства, если они не вызывают опасений регулятора.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют умеренно позитивную динамику, несмотря на продолжающуюся пандемию. В США количество заболевших за день обновило максимум, достигнув 40 тыс. Это создает риски возобновления режима карантина и откладывает нормализацию экономической активности. Власти Техаса и Флориды не торопятся снимать ограничения, хотя не собираются и усиливать карантин. Белый дом проведет первый с апреля брифинг по поводу коронавируса без участия Трампа. Инвесторы считают, что администрация США также воздержится от возвращения карантинных мер и будет больше внимания уделять возобновлению активности.

В фокусе внимания также результаты стресс-тестов от ФРС, по итогам которых регулятор решил ограничить для банков выплаты дивидендов и программы выкупа акций в третьем квартале. Многие кредитные организации ранее добровольно пошли на аналогичные меры, поэтому решение ФРС не вызвало существенной реакции у инвесторов.

Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе, отыгрывая рост в США накануне. Японский Nikkei набирает более 1,1%. Китайские площадки второй день закрыты из-за праздника. Биржи Европы выглядят нейтрально.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,67%. Августовский фьючерс на Brent растет выше $41 за баррель. Золото торгуется в нуле, у $1760 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов будет колебаться вблизи 3050 пунктов.

Из макростатистики сегодня в фокусе майские данные по личному потреблению и показатели уверенности потребителей за июнь от Мичиганского университета. Консенсус предполагает повышение потребительских расходов, что будет указывать на нормализацию инвестиционной активности после провала в апреле на фоне выхода экономики из локдауна. Ожидаемое увеличение доверия потребителей также подтвердит позитивный тренд. Тем не менее рост показателей после отскока от весенних минимумов замедляется, что может означать затяжное восстановление экономики до предкризисных уровней.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 11 из 100. Показатель все меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 вновь проходит проверку на прочность, тестируя значимый уровень — 200-дневную среднюю в районе 3015 пунктов. Пока индекс остается выше, но тревогу вызывают слабые значения показателей момента. Индикатор RSI тестирует нейтральную отметку 50, индикатор MACD остается в минусе. Все это свидетельствует о сохраняющейся неопределенности и хрупкости роста. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли.