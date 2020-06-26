ПСБ: В июне доля нерезидентов в ОФЗ возобновила снижение после технического роста в мае

Банк России в четверг опубликовал данные по доли нерезидентов на рынке ОФЗ на 01.06.2020 – за май доля иностранных инвесторов на рынке госбумаг выросла на 0,2 п.п. – до 31,8%; объем портфеля увеличился на 66 млрд. руб. Отметим, что за май объем нетто-покупок нерезидентов в НРД составил 50,6 млрд. руб., и, соответственно, вне НРД – 15 млрд. руб., что оказалось ниже наших ожиданий (~35 млрд. руб.).

Как мы отмечали ранее, в мае рост доли нерезидентов носил технический характер - за счет погашения в конце месяца выпуска ОФЗ 26214 на 232 млрд. руб.; в противном случае их доля на рынке продолжила бы снижаться третий месяц подряд – до 31,0%.

В июне прирост портфеля нерезидентов продолжил замедляться – на 25 июня портфель ОФЗ иностранных инвесторов в НРД увеличился только на 22 млрд. руб. (до 2 970 млрд. руб.); вне НРД – прирост мог составить 7 млрд. руб. (при аналогичной пропорции, как и в мае). Таким образом, прирост портфеля нерезидентов мог составить 29 млрд. руб. vs 66 млрд. руб. в мае, а их доля на рынке ОФЗ – снизится до 30,9%, что без учета майского технического роста может стать четвертым месяцем снижения доли рынка.

На фоне снижения ставки ЦБ до рекордного минимума (4,5%) и сигналов относительно дальнейшего ослабления монетарной политики действия нерезидентов остаются крайне осторожными – после рекордной мартовской распродажи ОФЗ (-293 млрд. руб.) за 3 месяца иностранные инвесторы восстановили свой портфель лишь на ~67%; основными бенефициарами наблюдавшегося с апреля ралли оказались локальные инвесторы.

Для Минфина данная осторожность нерезидентов выглядит не кстати – министерству необходимо увеличивать размещение ОФЗ для покрытия дефицита бюджета. Вместе с тем, ситуация может достаточно быстро измениться – на фоне рекордных монетарных стимулов доходности ОФЗ остаются привлекательными, в то время как купирование локальных вспышек заражения в мире может вернуть аппетит к риску на рынки.