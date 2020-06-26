«Открытие»: Отечественные индексы начнут день в плюсе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Ожидания на старт дня:

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть торгуется в плюсе, но на азиатских площадках оптимизм не носит общий характер. Фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправленно. Также разнонаправленная динамика наблюдается в сырьевых валютах. Отечественные индексы начнут день в плюсе, отыгрывая позитивный вечер накануне. Рубль также может пробить отметку 69,0 за доллар на фоне дорожающей нефти.

О рынках:

По итогам торгов 25 июня индекс МосБиржи снизился на 1,12% до 2760,75 п., а РТС на 1,87% до 1257,18 п. В течение всего дня российский рынок боролся с внешним негативом и отыгрывал провал рынков в среду. На самом деле, переживать есть о чём. Нефть проваливалась ниже $40 за баррель Brent, но всё же смогла подняться выше $41 к вечеру. МВФ ухудшил прогноз по падению мирового ВВП до 4,9%, а также ожидает лишь постепенное, а не V-образное восстановление. Впрочем, какой прогноз не возьми, а в каждом звучат слова о неопределённость. Вот и экономический советник Белого Дома в США Ларри Кадлоу полагает, что рост заболеваемости COVID-19 может привести к локальным карантинным мерам, но на уровне всей страны их не будет. Рынки немедленно настроились на рост, но время регулярной сессии для отечественных индексов завершилось. На вечерней сессии индексам удалось отыграть львиную долю потерь. По сути, не так страшны для российских акций карантинные меры в США, как потеря надежд на быстрое восстановление мирового спроса на нефть. К тому же в США нефтяники нарастили добычу за прошлую неделю сразу на 0,5 млн бар. до 11,0 млн бар. в сутки, что в условиях перенасыщенного рынка грозит очередной переоценкой котировок «чёрного золота». Естественно, что сектор нефти и газа был самым слабым на прошедших торгах. Среди самых слабых оказались «Русгидро» (-5,11%), «Газпром Нефть» (-4,31%), ММК (-3,33%), ОГК-2 (-3,18% и «Сургутнефтегаз» (-2,15%). Тяжеловесы «Газпром» потерял 1,73%, «ЛУКОЙЛ» 1,27%, а «Роснефть» 1,03%. Также не было оптимизма в бумагах металлургов, так как затягивания процесса восстановления глобальной экономики негативно скажется на их экспортных планах. В бумагах «Алроса» просадка на 1,45% на новостях о приостановке работ на руднике «Интернациональный» из-за вспышки коронавируса. Безусловным лидером дня стали акции Yandex на новостях об успешном вторичном размещении на $400 млн, а также о возможном дополнительном размещении бумаг ещё на $600 млн с участием ВТБ. Многие пророчат новый альянс в сфере финансовых услуг. Кроме того, в лидирующей группе оказались X5 Retail (+2,11%), «Ростелеком» (+1,99%), TCS Group (+1,48%), «Аптеки 36и6» (+1,06%) и «Акрон» (+0,92%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 77,705 млрд рублей.

Рубль, как и рынок акций, также был вынужден отыгрывать свой выходной день. Однако от чрезмерно резкой просадки его спас налоговый период и плавное восстановление котировок нефти к вечеру. Индекс доллара также ослабил свой рост, а сырьевые валюты преимущественно отыграли свои потери. Лишь канадский доллар оставался в минусе против американца на фоне снижения суверенного рейтинга агентством Fitch до “AA+”. Если до вечера пятницы вновь не усилятся негативные настроения, то есть шанс возвращения курса рубля ниже 69,0 за доллар. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,23% до 69,02, а евро слабел на 0,52% до 77,44.

Торги в США начинались с негативной динамики индексов, но в течение дня ситуация поменялась на противоположную. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 1,48 млн при ожиданиях 1,3 млн. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за май на 15,8%, а без учёта транспорта на 4%. Нельзя сказать, что статистика была особенно плохой, но явно недостаточно хорошей, чтобы рынок смог не обращать внимание на проблематику COVID-19. В Техасе заморозили исполнение плана по перезапуску экономики. Apple (+1,33%) также решила закрыть ещё больше магазинов. Однако на помощь неуверенным инвесторам вновь поступили новости о финансовых послаблениях. Федеральная Корпорация по Страхованию Вкладов и Управление контролёра денежного обращения планируют ослабить действие правила Пола Волкера, чтобы расширить возможности банков по инвестированию. Естественно, что на этом фоне банковский сектор показал существенный рост. Акции J.P. Morgan выросли на 3,48%, Citigroup на 3,68%, а Goldman Sachs на 4,58%. Федеральная Резервная Система также планировала предоставить банкам информацию о результатах стресс-тестирования в четверг, но попросила банки не делать её публичной до вечера 29 июня. На фоне достаточно позитивного новостного потока рынок не отреагировал на решение Сената поддержать законопроект, который позволит накладывать санкции против китайских чиновников и компаний, которые будут замечены в нарушении независимости Гонконга. Далее законопроект направляется в Палату представителей. Самым слабым и единственным сектором потерь стали коммунальные услуги (-1,22%). Walt Disney (-0,63%) решила отложить открытие своих тематических парков во Флориде и Калифорнии из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в этих штатах. Самыми сильными секторами оказались энергетики (+1,92%) и финансы (+2,71%). По итогам торгов DJIA вырос на 1,18% до 25745,60 п., NASDAQ на 1,09% до 10017,00 п., а S&P 500 на 1,1% до 3083,76 п.

Возможно, что ФРС просила отложить публикацию данных по тестированию банков, но она всё же дошла до рынков. Регулятор обнаружил, что некоторые банки могут столкнуться с падением своих резервов до минимальных допустимых значений в ряде сценариев, связанных с коронавирусом. Впрочем, речь о больших финансовых организациях не идёт, так как они имеют достаточный капитал. С другой стороны, остаётся неясным вопрос дополнительных ограничений для банковских организаций. По информации в СМИ банкам предлагается заморозить программы обратного выкупа, а также оставить дивидендные выплаты за III квартал на текущем уровне. Из азиатских событий можно отметить падение акций авиакомпании Qantas Airways на 8% на новостях о размещении доп. Эмиссии акций на 1,36 млрд AUD. Впрочем, это не помешало росту австралийского фондового рынка. В Гонконге ситуация была менее позитивной на фоне падения бумаг Alibaba на 3%. Биржи в Китае и на Тайване оставались закрытыми по причине национального праздника Дня Драконьих лодок. К 8:50 мск NIKKEI 225 - 22537,95 п. (+1,25%), Hang Seng - 24597,70 п. (-0,74%).

Котировки нефти продолжили своё восстановление. Трафик в Шанхае за последние две недели превысил показатели прошлого года на аналогичную дату. В Москве пробки вернулись к своему привычному состоянию. Аналогичная транспортная динамика наблюдается в Европе. Однако производители готовы вновь залить рынок новыми объёмами. В исследовании ФРБ Далласа говорится, что треть компаний, сокращавших добычу, готовы вновь её нарастить ещё до конца июня. Собственно говоря, отчёт Минэнерго США, вышедший в среду, показал, что уже на прошлой неделе наблюдался рост добычи на 0,5 млн бар. до 11,0 млн бар. в сутки. К 9:10 мск Brent - $41,58 (+1,29%), WTI - $39,15 (+1,11%), Золото - $1768,1 (-0,14%), Медь - $5876,44 (+0,09%), Никель - $12580 (+1,13%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 97,35 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,68% по сравнению с 0,69% накануне вечером. К 9:10 мск пара EUR-USD - $1,122 (+0,03%), GBP-USD - $1,243 (+0,08%), USD-JPY – 107,07 (-0,07%).