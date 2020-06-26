«Фридом Финанс»: Акции ВТБ и Сбербанка выглядят хуже рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 0,5%. В лидерах роста – акции ПАО «Фармсинтез» и ПАО «Аптечная сеть 36,6». Динамику этим бумагам задают новости из США. С одной стороны, поддержку сектору оказало прозвучавшее в среду заявления Президента США Дональда Трампа, свидетельствующие в пользу предположений о разработке вакцины против covid-19 еще до ноябрьских выборов. С другой стороны, снижение активности количественного ослабления ФРС сопровождается информацией СМИ новом раунде о роста заболеваемости в рамках распространения вируса covid-19, что ведет к усилению на фондовом рынке спроса на подтвердившие в ходе текущего кризиса свой «защитный» характер активы. В их числе – акции фармакологических компаний.

Обыкновенные акции ВТБ и Сбербанка выглядят хуже рынка, что может быть также связано с информацией, поступающей с американских бирж. ФРС вчера опубликовала результаты успешного, по мнению Резервной Системы, стресс-теста крупнейших американских банков. Однако, при этом американский банковский регулятор заявил о том, что ограничит дивидендные выплаты крупных банков и их возможности по выкупу своих акций с рынка «для сохранения ими эластичности к влиянию экономической неопределенности, связанной с эффектом от коронавируса».

Внешний фон улучшился, в результате, шансы роста российского рынка акций по итогам пятницы вновь преобладают. Тем не менее, нестабильность спроса на нефть и неоднородный в последнее время характер новостей с иностранных бирж пока свидетельствуют о возможном снижении котировок индекса Мосбиржи на следующей неделе.

Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2735 -2795 пунктов, 68,80-69,70 рублей и 77,40-78,00 рублей за доллар США и евро соответственно.