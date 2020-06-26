ИАЦ «Альпари»: Рынок снова сползает в уныние

Рынок держался в пятницу молодцом, но к вечеру на ногах не устоял. Индекс МосБиржи снизился к 2760 пунктам и способен отойти в область 2740/2750 пунктов. Индекс РТС скорректировался до 1248 пунктов за счет курсовой качки. Новая цель снижения видится на уровне 1235 пунктов. За неделю рублевый индекс практически не изменился — вырос на 0,4%. Индекс РТС снизился на 0,2%.

Сегодня в зоне коррекции расположились акции «Яндекса», которые неплохо подорожали накануне. После достижения локального пика на 3519,4 руб. бумаги закономерно корректируются, тем более что впереди выходные. У компании много планов, в том числе и чрезмерно амбициозных, но большей частью они жизнеспособны, и это хорошая фундаментальная опора для бумаг. Ориентиром для продолжения роста может вступить область 3600 руб.

Снижение в бумагах «Сбербанка» обращает на себя внимание, но на самом деле это просто консолидация в области 200-205 руб. и поиск точки опоры.

Очень красиво в бумагах «Магнита» — они растут до 4195,5 руб., что является максимумом с 21 июня 2019 года. У бизнеса сейчас очень выигрышная рыночная ниша, перспектив предостаточно, а весь накопленный стресс уже учтен в ценах. Мало что мешает акции поднялся к пику от 21 июня прошлого года 4425 руб.

Доллар к вечеру вырос до 69,66 руб. и может закрепиться в пределах 66,50-70,00. Евро торгуется около 78,11 руб., новая цель локального подъема — 78,35. У «россиянина» сейчас не видно весомых оснований для укрепления.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»