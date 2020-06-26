«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи держится в боковом тренде

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:



Под конец недели российский рынок оказался в красной зоне вслед за мировыми площадками. США в пятницу открылись нейтрально, но позднее перешли к падению в пределах 2%. Драйверами снижения стали банки, которым ФРС предписала ограничить выплату дивидендов и байбэков. Европа, начавшая день на позитиве, к концу дня снизила прирост на 0,5-1%. Акции фондов развивающихся стран теряют более 1%.



Нефть тоже не удержалась на достигнутых вершинах и с сегодняшнего локального пика $41,8 соскочила вниз до $40,6, найдя равновесие чуть выше этой отметки. Рынок в ожидании данных Baker Hughes по количеству буровых. Если тренд на снижение замедлится или прекратится, то нефть не получит новой поддержки. В обратном случае возможен скачок вверх в диапазон $42,5-43,5.



РТС теряет около 1%, торгуясь вблизи отметки 1250 пунктов. Импульс на снижение еще не выдохся. До конца дня мы можем увидеть торги ниже 1240 пунктов. Но к закрытию, скорее всего, РТС вернется к более проторгованной отметке 1250.



Индекс Мосбиржи держится в боковом тренде, зацепившись немногим выше 2750 пунктов. Закрытие сессии, вероятно, состоится вблизи текущих уровней. Если будет новый всплеск волатильности в нефти, то мы можем увидеть расширение дневного диапазона еще на 10-20 пунктов до 2740-2790 пунктов.



Среди акций под вечер лидерство подхватили расписки X5 (+2,3%) и акции Ростелеком (+2,2%). Восходящая динамика во второй бумаге подчеркивают тренд, который сформировался еще две недели назад. Сейчас акции Ростелекома близятся к перекупленности, и разворот возможен в любой момент. На горизонте ближайших двух недель мы ожиданием снижения до 84,5 рублей, что на 5% ниже текущих значений бумаги.



Среди падающих бумаг по-прежнему выделяется Русгидро (-3,4%), которая завершает среднесрочную коррекцию. Кроме нее сегодня дешевеют: ФСК ЕЭС (-2,5%), Сургутнефтегаз (-2,5%), Татнефть (-2,4%), Сбербанк (-2,3%), Яндекс (-2,1%), Новатэк (-1,9). Распродажа связана с тем, что игроки рынка по большей части фиксируют прибыль, сформированную в начале и середине недели. Наибольшие шансы продолжить среднесрочный тренд на снижение у «Яндекса», который только сегодня отошел от новых абсолютных максимумов. Прежде чем его бумаги продолжат рост, падение может составить до 8% от текущей цены на горизонте двух-трех недель.



Доллар и евро усилили давление на рубль, которое начало формироваться еще утром. Американская валюта торгуется в коридоре 69,8-70 за единицу, европейская – 78,1-78,4. До конца сессии доллар, вероятнее всего, закрепится на достигнутых высотах, евро может потерять часть потенциала. На следующей неделе мы закладываем возвращение валютных пар к снижению от текущих котировок вниз от 50 копеек до 1 рубля.