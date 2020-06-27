ПСБ: Неделю завершили на минорной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок продолжил умеренное снижение, начатое днем ранее. Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к отступил в район 40,7 доллара за баррель. Также негативная динамика на нашем рынке была поддержана западными фондовыми площадками. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 2,1% и 1,7% соответственно. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи снизился на 0,3%, отступив в район 2753 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции РусГидро, ФСК ЕЭС и Татнефти, потерявшие более 2,5%. Лучше рынка торговались Ростелеком и X5 Retail Group, прибавившие 2,5% и 2,3% соответственно. В первой половине торгов российский рынок смог продемонстрировать умеренный рост, в результате чего индекс МосБиржи в моменте поднимался выше 2780 пунктов. Однако ухудшение внешнего фона в виде снижение рынка энергоносителей и провала на американских площадка, привело к активизации продаж в российских акциях. В результате рынок полностью растерял утренний рост и ушел на отрицательную территорию. При этом пока индексу МосБиржи удается удерживать позиции выше 2750 пунктов. Отметим, что ближайшей поддержкой для него выступает уровень 2700 пунктов. В случае ухудшения внешней конъюнктуры уже в начале следующей недели «медведи» могут попытаться пробить данную отметку. Если им удастся увести рынок под поддержку, это станет техническим сигналом к активизации сценария снижения.



На валютной секции Московской биржи рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,1%, поднявшись до 69,8 рубля, евро прибавил 1%, торгуясь в районе 78,2 рубля. Отметим, что еще в первой половине дня, на фоне давления со стороны негативной динамики валют развевающихся стран, рубль демонстрировал ослабление. Когда же наметилось ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, основные мировые валюты смогли продолжить рост. В результате пара доллар/рубль вплотную подошла к верхней границе диапазона 67,5-70 рублей, которая выступает ближайшим сопротивлением. В случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов, а также дальнейшего снижения спроса на риск, уже в ближайшие сессии американская валюта может попытаться преодолеть данное сопротивление и закрепиться в диапазоне 70-75 рублей.