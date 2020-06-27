Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июня: 3 916,3201 руб/1 г золота и 39,6300/1 г серебра ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 916,3201 руб.

1 грамм серебра - 39,6300 руб.

1 грамм платины - 1 782,4700 руб.

1 грамм палладия - 4 102,7900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,1900 р. (0,28%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (1,23%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,8700 р. (1,10%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,6299 р. (1,76%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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