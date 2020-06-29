Комментарии

«Фридом Финанс»: Газпром делится хорошими новостями

29 июня 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции X5 retail (+2,60%). Аутсайдерами остались бумаги Русгидро (-3,37%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,00-70,00.

Газпром (+4,18%) публикует позитивные новости. Компания договаривается об увеличении поставок по Силе Сибири в Китай на 16%, до 44 млрд куб. м. Максимальная мощность всех очередей достигнет 130 млрд куб. м. Спрос в Китае будет расти по мере оживления экономики темпами порядка 10% в год (в прошлом году потребление достигло 300 млрд куб. м). Другой хорошей новостью стало возможность смягчения санкций в отношении Северного потока-2. Это не отыграно рынком, поскольку проект далек от принятия. Кроме того, на судьбу СП-2 заметно влияет Третий энергопакет. В отношении поставок в Европу Газпром, чья доля превышает 37%, сохраняет оптимизм. В США на рынке газа переизбыток, но на фоне падения цен экспорт СПГ нерентабелен. Газпром сохранил высокие дивиденды (15,24 руб. на акцию), что является привлекательным сигналом для акционеров. Сохраняем цель 254 руб.

Торговая идея: Магнит (+1,04%), спек. продажа, цель: 3900. За три месяца котировки выросли на 80%, что серьезно опережает рынок. Акции вблизи максимума с начала 2019 года. Мы не исключаем, что игроки в первую очередь будут фиксировать прибыль в бумагах Магнита в случае коррекции рынка, что может привести к непродолжительному снижению котировок в пределах 5%.

Ожидаем разнонаправленную динамику.  Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 68,00-70,00, для индекса Мосбиржи: 2700-2800 пунктов.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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