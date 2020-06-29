ИАЦ «Альпари»: Рубль держит оборону около 70 рублей

В пятницу, 26 июня, торги на Мосбирже закрылись снижением по рублевым парам. Перед выходными пара доллар/рубль повысилась на 1,13%, до 69,80 руб., пара евро/рубль - на 1,15%, до 78.33 руб.

Рубль оказался под давлением на фоне бегства из рискованных активов, а также падения цен на нефть. Нефть подешевела на 1,82%, до 40,69 долларов за баррель. Негативное влияние на настроения участников рынка оказал общий рост количества заболеваний COVID-19 в США. Техас и Флорида остановили работу баров. Также ограничения начали вводить в некоторых европейских городах.

Китай предупредил США о том, что если они продолжат вмешиваться в дела Гонконга, то торговое соглашение «первого этапа» окажется под угрозой. По итогам дня американские фондовые индексы (DJIA SP500) упали примерно на 2,5 процента.

В понедельник, 29 июня, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 1,20%, до 40,21. Для рубля плохо, что рынки проигнорировали хорошую статистику из Китая, которая вышла в воскресенье. В мае индекс вырос на 6,0% г/г против -4,3% в апреле. С начала года показатель остается в минусе, но в мае увеличился до -19,3 с -27,4%. Полагаю, что это связано с тем, что участники рынка видят наступление «второй волны» пандемии, которая может вновь накрыть пострадавшие сектора экономики.

Пара доллар/рубль торгуется в боковом тренде в течение месяца. К концу месяца рубль укрепился к доллару на 0,49%, до 69,80 руб. Техническая картина остается на стороне рубля, при этом внешний фон ухудшается. Цена на нефть сорта Brent держится выше $40, чем сдерживает рубль от сильного падения.

Сегодня утром на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 1,20%, до $40,21 за баррель. Цена пока держится выше $40. Доллар США дешевеет к основным валютам. Если торги в Европе откроются ростом по фондовым индексам, то по итогам дня цена нефти за баррель Brent может приподняться до $41,50.

На азиатской сессии основные валюты торгуются ростом против доллара США. На открытии рубль может немного укрепиться к доллару и ослабиться к евро и фунту. Если торги в понедельник по доллару завершатся выше 70 рублей, то появятся первые звоночки к ослаблению рубля до 71,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»