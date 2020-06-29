«Альпари Евразия»: Дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2730-2785

Дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2730-2785

В пятницу европейские рынки закрылись разнонаправлено. Американские индексы снизились на фоне опасений из-за развития второй волны пандемии коронавируса. Противоречиво закрылся и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил скромные 0,04%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился на 0,83%. Среди лидеров роста – X5 (+2,6%) и «Ростелеком» (+2,48%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 2,84%. Утром понедельника основные индексы стран АТР дружно снижались на 0,7-2,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался вблизи 3 005 п., на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Утреннее снижение азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2730-2785 пунктов, по индексу РТС — 1230-1255 пунктов.

Вслед за снижением котировок нефти в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 69,8000 руб. (+78 коп.). Европейская валюта выросла до 78,3300 руб. (+89 коп.). Утром понедельника нефть торговалась ч понижением к уровням закрытия пятницы. Это вновь окажет давление на курс рубля на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 69,1-70,5 руб., для европейской валюты — 77,5-79,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»