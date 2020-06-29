«Фридом Финанс»: Целевой диапазон закрытия для индекса Мосбиржи составляет 2730-2770 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,4%. Хуже рынка вновь, как и в пятницу выглядят акции Ругидро. По данным «Коммерсанта» производитель титана «ВСМПО-Ависма» хочет продать свою долю в генерирующей компании «Русгидро» - 5,95% - для компенсации выпадающих доходов текущего года, связанных с кризисом. Реакция бумаг «ВСМПО-Ависма» на новость пока нейтральная, бумаги снижаются вместе с рынком. Однако реализация идеи продажи указанного пакета способна существенно повысить оценки справедливой стоимости ВСМПО на перспективу ближайших шести месяцев и года. Акции Сбербанка выглядят несколько лучше рынка. Глава банка Герман Греф заявил, что Сбер не сможет достичь в 2020 году цели по прибыли в 1 трлн рублей, недосчитается «в этом году не одну сотню миллиардов рублей». Однако, текущие средние рыночные оценки чистой прибыли банка уже составляют лишь порядка 520 млрд руб по данным Bloomberg. Гораздо важнее для рынка то, что Герман Греф – со ссылкой на известного аналитика Генри Гроубу, называет прогнозным на конец года уровень рубля к доллару «в пределах плюс-минус шестидесяти (рублей)».

Важную роль для рынка будет играть информация о мерах стимулирования экономической активности в ведущих странах. В частности, в понедельник, согласно сообщению Синьхуа, Народный Банк Китая на своем квартальном заседании отметил необходимость более активной монетарной и фискальной политики направленной на повышение занятости для противодействия covid-19 и поддержки экономического роста.

Нестабильность спроса на нефть и неоднородный в последнее время характер новостей с иностранных бирж пока свидетельствуют о возможном снижении котировок индекса Мосбиржи в понедельник и в целом по итогам следующей недели. Однако, с точки зрения волатильности потенциал развития негативной динамики рынка выглядит ограниченным.

Целевые диапазоны закрытия понедельника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2730-2770 пунктов, 69,30-70,25 рублей и 77,85-78,70 рублей за доллар США и евро соответственно.

