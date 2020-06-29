«Фридом Финанс»: Фондовые индексы проходят проверку на прочность

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах американские фондовые индексы 26 июня демонстрировали отрицательную динамику. S&P500 упал на 2,42%, до 3009 пунктов, закрывшись вблизи минимумов дня. Финансовый сектор и телекомы потеряли более 4%. Банки испытали давление в связи с требованием ФРС приостановить выкуп акций и ограничить выплату дивидендов в третьем квартале. Акции Facebook упали на 8% из-за того, что ряд крупных рекламодателей решили приостановить контракт с соцсетью.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику на фоне продолжающейся пандемии. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн, количество летальных исходов достигло 500 тыс. В США количество заразившихся за день остается вблизи максимумов. На 26 июня оно составляло 45 тыс. Рекордный рост заболеваемости фиксируется во Флориде, Неваде, Джорджии и Южной Каролине. Власти 12 штатов, включая Техас, Аризону и Флориду, не планируют в ближайшее время отменять карантинные меры. В некоторых регионах они будут усилены, к примеру, под ограничения попадет работа баров.

В фокусе внимания также монетарная политика. Народный банк Китая заявил, что внедрит новые монетарные инструменты, чтобы увеличить ликвидность в реальном секторе экономики. По сообщению WSJ, ФРС изучает опыт Австралии по контролю кривой доходности, что может усилить эффективность политики низких процентных ставок для стимулирования экономического роста.

Азиатские фондовые индексы торгуются в минусе, отыгрывая пятничное падение в США. Японский Nikkei падает больше чем на 2%. Китайские площадки открылись после праздников снижением: гонконгский Hang Seng теряет 1%, шанхайский CSI 300 — 0,7%. Биржи Европы торгуются в минусе в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,65%. Августовский фьючерс на Brent опускается к $40 за баррель. Золото торгуется в нуле, у $1770 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов будет колебаться у 3000 пунктов.

29 июня после закрытия основной торговой сессии результаты за третий фискальный квартал 2020 года представит один из крупнейших производителей чипов памяти Micron. Выручка, согласно обновленному прогнозу, за отчетный период должна повыситься на 10% г/г. Скорректированная EPS, как ожидается, окажется на 28% меньше, чем год назад.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 13 из 100. Показатель все меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 вновь проходит проверку на прочность, тестируя значимый уровень — 200-дневную среднюю в районе 3015 пунктов. 26 июня индекс упал ниже этого уровня, что вкупе со слабыми показателями момента вызывает тревогу. Индикатор RSI опустился под нейтральную отметку 50, индикатор MACD остается в минусе. Если S&P500 не удастся удержаться выше 3000 пунктов, следующими вероятными уровнями поддержки станут 2940 и 2800 пунктов.

29 июня после закрытия основной торговой сессии результаты за третий фискальный квартал представит один из крупнейших производителей чипов памяти Micron. Мы ожидаем, что в целом результаты будут сильными. 27 мая Micron существенно повысил собственные прогнозы на отчетный квартал. Так, выручка, ожидается на 8,2% выше, чем предполагала предыдущая оценка, ее рост должен составить 10% г/г. Прогноз по скорректированной EPS повышен на 38%. Тем не менее ожидается падение прибыли на 28% г/г. Повышение прогноза обусловлено улучшением ценообразования для чипов памяти NAND и DRAM, а также условий поставок. Мы полагаем, что в перспективе нескольких кварталов спрос на продукцию Micron будет сохраняться благодаря повышению объема операций, совершаемых онлайн. Наиболее важным элементом отчетности будет прогноз менеджмента относительно ценовых трендов на ее продукцию.

29 июня после закрытия торгов о крупные банки сообщат о планах по распределению капитала. Это ежегодно делается после проведения стресс-теста ФРС. Совет директоров регулятора использует результаты стресс-тестов, чтобы установить для крупных банков новые требования к буферному капиталу, которые вступят в силу в четвертом квартале. В плане распределения капитала банки должны сообщить о размере дивидендов и программы обратного выкупа. С учетом запрета на выкуп акций, установленного Федрезервом, на данном этапе инвесторов будет интересовать размер дивидендов, который по новым правилам не может превышать среднюю прибыль за четыре квартала. Это касается всех значимых банков США, включая JPM, C, BAC, WFC, AXP, BK.

Европейская комиссия на текущей неделе выдаст условное разрешение на продажу Remdesivir — противовирусного препарата, разработанного Gilead. Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) на прошлой неделе рекомендовал предоставить Gilead условное маркетинговое разрешение на лекарство, применяемое при терапии для взрослых и подростков с 12 лет с диагнозом COVID-19. Remdesivir станет первым в ЕС продаваемым лекарственным средством против этой инфекции. Ранее FDA также дало рекомендацию для применения этого препарата в экстренных случаях для лечения пациентов с коронавирусом нового типа. Одобрение препарата может позитивно отразится на продажах компании.