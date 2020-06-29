РСХБ и Мосбиржа запустили торги паями первого в России паевого фонда стандарта ESG

29 июня 2020 года ООО «РСХБ Управление Активами» (входит в состав группы Россельхозбанка) и Московская биржа открыли торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)».



Это первый в России БПИФ, соответствующий международным стандартам ESG. ESG (экология, социальная ответственность, управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем корпоративном управлении.



Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Таким образом, фондовый индекс «Вектор устойчивого развития» является индикатором, иллюстрирующим динамику цен акций компаний-лидеров по позитивным изменениям в данной сфере.



«Группа АО «Россельхозбанк», следуя мировым трендам, привержена развитию стратегии зеленого финансирования и совершенствованию продуктов и услуг портфельных инвестиций. Запуск дочерней компанией ООО «РСХБ Управление Активами» первого в России биржевого фонда, основанного на принципах ESG, позволит институциональным и частным клиентам инвестировать в портфель акций ведущих российских компаний, входящих в Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», – отметил Кирилл Лёвин, Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.



«Сегодня на Московской бирже происходит знаковое событие: запускается первый инвестиционный фонд, портфель которого формируется на основе фондового индекса устойчивого развития МосБиржи - РСПП. Компания «РСХБ Управление активами» была первой, принявшей решение о сотрудничестве с РСПП и Московской биржей по использованию индексов устойчивого развития при создании нового финансового продукта. Принятое решение формировать инвестиционный фонд именно на основе индекса «Вектор устойчивого развития» было не случайным. В него входят компании, отобранные по ESG- критериям, показавшие за последние три года по ключевым показателям результативности позитивную динамику индивидуальных индексов», – отметил Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей.



«Новые провайдеры – это новые продукты и дополнительные возможности для инвесторов. Важно, что УК «РСХБ Управление Активами» для своего первого БПИФа выбрала индекс устойчивого развития, рассчитываемого Московской биржей совместно с РСПП. Мы уверены, что новый биржевой фонд заслужит популярность среди широкого круга клиентов, учитывая, что инвесторы все чаще стали оценивать компании с точки зрения их отношения к вопросам экологии, социальной политики, качества корпоративного управления», – прокомментировал член правления Московской биржи Игорь Марич.