Комментарии

РСХБ и Мосбиржа запустили торги паями первого в России паевого фонда стандарта ESG

29 июня 2020

29 июня 2020 года ООО «РСХБ Управление Активами» (входит в состав группы Россельхозбанка) и Московская биржа открыли торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)».

Это первый в России БПИФ, соответствующий международным стандартам ESG. ESG (экология, социальная ответственность, управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем корпоративном управлении.

Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Таким образом, фондовый индекс «Вектор устойчивого развития» является индикатором, иллюстрирующим динамику цен акций компаний-лидеров по позитивным изменениям в данной сфере.

«Группа АО «Россельхозбанк», следуя мировым трендам, привержена развитию стратегии зеленого финансирования и совершенствованию продуктов и услуг портфельных инвестиций. Запуск дочерней компанией ООО «РСХБ Управление Активами» первого в России биржевого фонда, основанного на принципах ESG, позволит институциональным и частным клиентам инвестировать в портфель акций ведущих российских компаний, входящих в Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», – отметил Кирилл Лёвин, Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

«Сегодня на Московской бирже происходит знаковое событие: запускается первый инвестиционный фонд, портфель которого формируется на основе фондового индекса устойчивого развития МосБиржи - РСПП. Компания «РСХБ Управление активами» была первой, принявшей решение о сотрудничестве с РСПП и Московской биржей по использованию индексов устойчивого развития при создании нового финансового продукта. Принятое решение формировать инвестиционный фонд именно на основе индекса «Вектор устойчивого развития» было не случайным. В него входят компании, отобранные по ESG- критериям, показавшие за последние три года по ключевым показателям результативности позитивную динамику индивидуальных индексов», – отметил Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Новые провайдеры – это новые продукты и дополнительные возможности для инвесторов. Важно, что УК «РСХБ Управление Активами» для своего первого БПИФа выбрала индекс устойчивого развития, рассчитываемого Московской биржей совместно с РСПП. Мы уверены, что новый биржевой фонд заслужит популярность среди широкого круга клиентов, учитывая, что инвесторы все чаще стали оценивать компании с точки зрения их отношения к вопросам экологии, социальной политики, качества корпоративного управления», – прокомментировал член правления Московской биржи Игорь Марич.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Кинотеатры в России откроются с 15 июля
В России на 29 июня количество заболевших коронавирусом достигло 641 тысячи
Открытие фитнес-клубов и спортивных залов обсуждают в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги