«Фридом Финанс»: Рубль стабилизировался на локальных минимумах

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Открытие торгов в США вывело ключевые индексы в плюс. Америка и Европа прибавляют до 1,5%, индексы компаний развивающихся стран растут в пределах 0,5%. Нефть поднялась к верхней границе дневного диапазона – $41,5. Дальнейший рост нам видится маловероятным по причине отсутствия уверенных драйверов.

Индекс РТС держится в середине коридора 1230-1250 пунктов. Уход ниже все менее вероятен. Возможно, мы увидим попытку закрыться чуть выше 1250 пунктов. В этом случае на следующей сессии во вторник мы ожидаем откат обратно к отметкам второй половины сегодняшнего дня.

Индекс Мосбиржи полностью перешел к боковой динамике, торгуясь около отметки, на которой рынок закрывался вечером в пятницу – 2760. Очевидно, что понедельник уже вряд ли преподнесет сюрпризы. Во вторник мы закладываем умеренно волатильные торги возле отметки 2750. Прорыва далеко вверх или вниз не ожидается (не более 30 пунктов). Рынок стабилен уже не первую неделю, и из этого состояния его могут вывести только новые сильные факторы.

Из общей ровной картины на торгах сегодня сильно выбиваются бумаги второго эшелона. Так, на 16% подскочили акции Института стволовых клеток. Рост спроса на бумаги резко увеличился после сообщения о том, что ИСКЧ успешно завершил размещение облигаций на 145 млн рублей. Срок погашения – через 5 лет. Инвесторы могли расценить эту новость как сигнал, что компания получит кредитный рычаг для роста продаж. На наш взгляд, сегодняшний подъем котировок необоснован. До конца этой недели акции ИСКЧ могут продолжить падение с целью ухода ниже 25 рублей.

Вторую по силу динамику сегодня показывают акции Фармсинтеза (+5%). Интерес инвесторов к ней растет на фоне сообщений о приближении второй волны пандемии. Ранее бумага была предметом активных спекуляций, связанных с возможной разработкой лекарства от COVID-19. Каждый раз после сильного роста акции Фармсинтеза вступали в длинный период снижения. Мы полагаем, что этот сценарий повторится в июле. Фармсинтез в течение следующего месяца может потерять еще около 15%.

Рубль стабилизировался на локальных минимумах. Доллар держится около 70,1 за единицу валюты, евро торгуется вблизи отметки 78,9. Падение российской денежной единицы происходит вопреки отскоку в нефти и поддержке со стороны продавцов валюты (ЦБ, а также крупных налоговых агентов). Дальнейший рост иностранных валют, на наш взгляд, будет ограниченным. Доллар на этой неделе может ненадолго подняться выше 71 рубля, у евро будет шанс на время закрепиться выше 80 рублей.