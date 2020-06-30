ПСБ: Отыграли большую часть потерь

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



К вечеру понедельника, после снижения в начале дня, российский фондовый рынок смог отыграть большую часть потерь на улучшении внешней конъюнктуры. Поддержку нашему рынку оказало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не только смог выйти на положительную территорию, но и подняться в район 41,4 доллара за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,6% и 0,8% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи снизился на 0,1%, удержав позиции выше 2750 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Норильского никеля и Распадской, упавшие на 3% и 2% соответственно. Лучше рынка торговались ОГК-2, Полиметалл и Лента, рост которых превысил 2%. Отметим, что утренняя попытка «медведей» увести индекс МосБиржи в диапазон 2700-2750 пунктов оказалась неудачной. Однако пока рано говорить о возобновлении восходящей динамики. Новостной фон, связанный с активизацией пандемии в Штатах, в ближайшие сессии продолжит оказывать давление на мировые рынки, что поспособствует дальнейшему снижению наших акций. В этой связи ждем отступления индекса МосБиржи к поддержке на уровне 2700 пунктов и попытку ее пробоя.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,6%, поднявшись до 70,2 рубля, евро прибавил 0,8%, торгуясь в районе 78,9 рубля. Отметим, что рубль не смог удержать позиции несмотря на восстановление цен на нефть и умеренный рост валют развивающихся стран, в результате чего, после продолжительной стабилизации пары доллар/рубль в диапазоне 67,5-70 рублей, американская валюта пробила его верхнюю границу и пытается закрепилась над ней. Это говорит в пользу возможного продолжения роста и перехода доллара в диапазон 70-75 рублей. При этом снижение спроса на риск и возможный уход рынка энергоносителей ниже 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent в дальнейшем могут привести к подъему американской валюты в верхнюю половину данного коридора.