Сбербанк организовал размещение первой структурной облигации с кредитным риском третьих лиц для клиентов

Сбербанк[1] разместил клиентам первую в своей истории кредитную структурную облигацию на первый дефолт в корзине.

Нота (First-to-Default Note) в российском праве выпущена на диверсифицированный по географическому положению и сфере деятельности портфель заемщиков — контрольных лиц. Срок обращения бумаги составит 5 лет. Приобрести ноту могут только квалифицированные инвесторы — физические и юридические лица. Спрос на структурную облигацию составил более 400 млн рублей.

Нота предусматривает следующие обязательства:

при отсутствии дефолтов контрольных лиц — купон по ставке 8,25% годовых, выплачиваемый каждые 6 месяцев, и погашение в размере 100% номинала ноты;

при наступлении дефолта любого контрольного лица — прекращение выплат купона (купоны, выплаченные до дефолта, остаются у клиентов) и погашение в сумме, равной стоимости дефолтных обязательств лица, допустившего дефолт.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента Глобальных рынков:

«Мы нацелены на сокращение показателя time to market, то есть времени с момента возникновения идеи до вывода готового продукта на рынок. Благодаря использованной нами технологии размещения ценных бумаг мы первыми на рынке сможем значительно сократить этот срок: в перспективе — до пяти дней, обычно он составляет месяц. Это беспрецедентно и крайне важно в условиях быстро меняющегося рынка, поскольку дает инвесторам возможность оперативно реализовать появившуюся торговую идею. В текущем году мы собираемся расширить линейку инструментов без защиты капитала и провести размещение структурных облигаций объемом до 20 млрд рублей. Мы также планируем постепенно замещать аналогичные инструменты иностранных эмитентов, предлагаемые российским клиентам, собственными структурными облигациями».

Структурная облигация (нота) — инструмент без защиты капитала, допускающий (в отличие от обычной облигации) погашение в сумме меньше номинала при наступлении заранее определенных событий, не зависящих от усмотрения эмитента. Если динамика базового актива (в качестве которого могут выступать практически любые рыночные активы и индикаторы) будет соответствовать запланированной, структурная облигация обеспечит владельцу более высокую доходность по сравнению с депозитами и классическими облигациями. В России данный инвестиционный инструмент стал возможным с 16 октября 2018 года, когда вступили в силу поправки в федеральный закон «О рынке ценных бумаг».

[1] АО Сбербанк КИБ, 100%-ное дочернее общество ПАО Сбербанк