«Фридом Финанс»: Минфин проведет аукционы ОФЗ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Аэрофлота (+3,93%). Аутсайдерами на фоне новостей одного из подразделений оказались бумаги ГМК Норникель (-3,00%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,50-70,50.

В фокусе аукционы ОФЗ. Из-за выходного дня 1 июля размещения перенесены на 30 июня. Снижение ключевой ставки отыграно, поэтому Минфин предложит инвесторам и бумаги с переменной доходностью и погашением через четыре и пять лет. Доходность пятилетних ОФЗ 26234 сейчас составляет 5,11%. Стратегия вложений в такие бумаги выглядит защитной. На фоне разговоров о приближении новой волны эпидемии коронавируса в США и Европе доллар укрепился к рублю выше психологически значимой отметки 70, даже несмотря на повышение цены на нефть. Девальвационных ожиданий сейчас нет, однако и желающих ставить на укрепление рубля в случае второй волны пандемии немного. Несмотря на то, что российская экономика в первом квартале выросла, ее дальнейшее восстановление будет медленным. А из-за снижения доходностей рублевых инструментов любые колебания курса будут восприниматься инвесторами чувствительно. В этой связи спрос на защитные стратегии может усилиться в летний сезон, хотя объемы размещений ожидаются в диапазоне 20-50 млрд руб. на выпуск.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 69,50-70,50, для индекса Мосбиржи: 2700-2800 пунктов.



