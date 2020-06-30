«Альпари Евразия»: Наступает благоприятный день на фондовом рынке

В понедельник основные западные фондовые индексы вернулись к росту в ожидании эффекта от стимулирующих мер. Российский рынок вел себя менее однозначно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,22%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился на 0,56%. Среди лидеров роста – «Аэрофлот» (+4,56%) и «Газпром» (+2,53%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 2,32%.

Сегодня утром азиатские фондовые площадки дружно росли на 0,8-2,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 045 п., на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Слаженный рост азиатских индексов задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2740-2795 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250 пунктов.

Несмотря на рост нефтяных котировок, рубль накануне снизился. По итогам дня на Московской бирже доллар подорожал до 69,9900 руб. (+19 коп.). Европейская валюта выросла до 78,6850 руб. (+35,5 коп.). Утром вторника нефть торговалась чуть ниже уровней вчерашнего закрытия. Это может оказать умеренное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 69,3-70,7 руб., для европейской валюты — 77,9-79,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»