Комментарии

ПСБ: В течение дня на мировых рынках будут преобладать консолидационные настроения

30 июня 2020

Учитывая нейтральный внешний фон, сегодня в первой половине дня ждем от индекса МосБиржи умеренного роста. Однако ввиду завтрашнего выходного, опасаемся возврата коррекционных настроений и новых попыток ухода «под» отметку 2750 пунктов. Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно-негативный внешний фон. В результате в начале дня продажи в национальной валюте будут преобладать, что позволит паре доллар/рубль подняться выше 70 рублей. Российские облигации остаются под давлением продавцов из-за опасений ускорения пандемии в мире и ухудшения прогнозов по экономике.

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) из-за пандемии не достигнет в 2020 году цели по прибыли в 1 трлн руб. - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сбербанк значительно увеличил отчисления в резервы, а также активно реструктурирует кредиты корпоративным клиентам и населению, которые столкнулись с сокращением доходов. В результате прибыль госбанка находится под давлением, а окончательное решение по дивидендам будет принято осенью, что создает неопределенность и может усиливать волатильность в его акциях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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