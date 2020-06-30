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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 3 978,0000 руб/1 г золота и 40,2700/1 г серебра

30 июня 2020
ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 978,0000 руб.
  • 1 грамм серебра - 40,2700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 826,1801 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 216,8501 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,6799 р. (1,57%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6400 р. (1,61%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,7100 р. (2,45%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 114,0600 р. (2,78%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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