«Фридом Финанс»: В лидерах роста – бумаги Polymetal

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,1%. Динамику хуже рынка продемонстрировали акции Аэрофлота. Накануне главным образом под влиянием технических факторов котировки авиаперевозчика активно восстанавливали падение последних недель, которое было вызвано новостями о допэмиссии. Поводом для активизации продаж стала публикация данных о сокращении пассажиропотока российских аэропортов в мае в 9,8 раза год к году. За пять месяцев 2020 года группа Аэрофлот перевезла 11,7 млн пассажиров, что на 47,8% ниже результата аналогичного периода 2019 года. Рынок может воспринимать эту статистику как индикатор потенциального ухудшения ситуации для Аэрофлота. В то же время данные свидетельствуют и о существенной устойчивости бизнеса компании к мощным шокам. В среднесрочном периоде этот фактор способен повысить рыночные долгосрочные оценки стоимости акций Аэрофлота.



В лидерах роста бумаги Polymetal и Аптечная сеть 36 и 6. Повышение котировок именно этих компаний отражает высокую обеспокоенность инвестсообщества по поводу рисков развития второй волны пандемии. Я считаю это негативным для перспектив дальнейшего роста рынка фактором.



Тем не менее внешний информационный фон несколько улучшился. Поступает все больше информации о стимулирующих мерах, появляются позитивные для инвесторов корпоративные новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСМП) КНР принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Это позволяет рассчитывать на завершение периода нестабильности и повышенных рисков в данном экономическом регионе, а также об улучшающихся возможностях для внешних инвестиций на китайском рынке.



С учетом активного роста на американских площадках 29 июня и восстановления цен на нефть, шансы на продолжение позитивной динамики на отечественном рынке преобладают.



Индекс Мосбиржи на закрытии будет в диапазоне 2745-2775 пунктов, пара USD/RUB останется в пределах 69,30-70,25, EUR/RUB не выйдет из коридора 78,10-79,50.