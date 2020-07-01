Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июля: 4 010,1699 руб/1 г золота и 40,4100/1 г серебра
1 июля 2020
ЦБ РФ с 1 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 010,1699 руб.
- 1 грамм серебра - 40,4100 руб.
- 1 грамм платины - 1 834,4399 руб.
- 1 грамм палладия - 4 334,7100 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,1700 р. (0,81%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1400 р. (0,35%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,2599 р. (0,45%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
117,8599 р. (2,79%).
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