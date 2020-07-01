ИАЦ «Альпари»: Мировые рынки сегодня и прогноз по российскому рынку до конца недели

В среду, 1 июля, торгов на Московской бирже не проводилось в связи с днём голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, объявленным президентом РФ нерабочим днём. Сегодня также выходной в Канаде в связи с национальным праздником, остальные мировые рынки работают в обычном режиме. Цены на нефть в среду сдержанно росли. По состоянию на 17:35 московского времени цена Brent росла на 0,27% к закрытию вторника, и баррель этого сорта торговался по $41,38. Цена WTI повышалась на 0,5% до $39,81 за баррель, по-видимому, на новостях о том, что Ливия опять резко сократила экспорт.

Европейские фондовые рынки торговались разнонаправленно, что могло быть связано с заявлениями канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Евросоюзу необходимо быть готовым к Brexit без сделки с Великобританией. Так, если немецкий индекс DAX в среду снижался на 0,11%, то британский FTSE-100 повышался на 1,3%, а индекс Euro Stoxx 50 рос всего на 0,1% по отношению к закрытию вторника. Цены на золото в среду днём немного снижались, за тройскую унцию давали $1773,02, что было на 0,42% ниже цены закрытия торгов во вторник.

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ могут оказать положительное влияние на торги на российском фондовом рынке, а цены на нефть будут зависеть от опубликованных данных Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в США.

Мы полагаем, что до конца недели индекс РТС проведёт торги в интервале 1200-1240 пунктов, а индекс МосБиржи – в коридоре 2730-2760 пунктов. До 3 июля курс доллара к рублю ожидаем на уровнях в 69,8-71 руб., по курсу евро к рублю прогнозируем 78,7-80 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»