Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Мировые рынки сегодня и прогноз по российскому рынку до конца недели

1 июля 2020

В среду, 1 июля, торгов на Московской бирже не проводилось в связи с днём голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, объявленным президентом РФ нерабочим днём. Сегодня также выходной в Канаде в связи с национальным праздником, остальные мировые рынки работают в обычном режиме. Цены на нефть в среду сдержанно росли. По состоянию на 17:35 московского времени цена Brent росла на 0,27% к закрытию вторника, и баррель этого сорта торговался по $41,38. Цена WTI повышалась на 0,5% до $39,81 за баррель, по-видимому, на новостях о том, что Ливия опять резко сократила экспорт.

Европейские фондовые рынки торговались разнонаправленно, что могло быть связано с заявлениями канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Евросоюзу необходимо быть готовым к Brexit без сделки с Великобританией. Так, если немецкий индекс DAX в среду снижался на 0,11%, то британский FTSE-100 повышался на 1,3%, а индекс Euro Stoxx 50 рос всего на 0,1% по отношению к закрытию вторника. Цены на золото в среду днём немного снижались, за тройскую унцию давали $1773,02, что было на 0,42% ниже цены закрытия торгов во вторник.

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ могут оказать положительное влияние на торги на российском фондовом рынке, а цены на нефть будут зависеть от опубликованных данных Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в США.

Мы полагаем, что до конца недели индекс РТС проведёт торги в интервале 1200-1240 пунктов, а индекс МосБиржи – в коридоре 2730-2760 пунктов. До 3 июля курс доллара к рублю ожидаем на уровнях в 69,8-71 руб., по курсу евро к рублю прогнозируем 78,7-80 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Усть-Куте и Эхирит-Булагатском районе зафиксированы новые вспышки COVID-19
В России на 1 июля количество заболевших коронавирусом достигло 654 тысяч
Число выздоровевших от коронавируса в Приангарье за сутки впервые превысило число заболевших
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги