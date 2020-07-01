ИК «Фридом Финанс»: Коронавирус по-прежнему в центре внимания

Ален Сабитов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы США закрылись 30 июня в плюсе. Опасения по поводу очередной волны пандемии COVID-19 были нивелированы успешными макроданными. Индекс потребительской уверенности в июне повысился до 98,1 пункта, максимального за три месяца уровня.



S&P500 завершил день ростом на 1,54%, до 3100 пунктов. Все 11 входящих в него секторов завершили день в плюсе. Рост индекса за квартал превысил 19%, что стало максимальным результатом с 1998 года. Однако из-за падения на 20% в первом квартале индекс остается ниже уровней начала года.



Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику под влиянием продолжающейся пандемии. В США ежедневная заболеваемость по-прежнему держится выше 40 тыс. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи, выступая на сенатских слушаниях, предположил, что этот показатель способен достигнуть 100 тыс. Наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка в Техасе, Флориде, Аризоне и Калифорнии, где нагрузка на систему здравоохранения приближается к пику.



В фокусе внимания также новые программы стимулирования экономики. Сенат намерен обсудить следующий пакет мер фискальной поддержки после 4 июля, но консенсуса среди законодателей пока нет, поэтому шансы на скорое принятие новых мер невысоки. WSJ отмечает, что ФРС не торопится с введением контроля кривой доходности. Регулятор намерен для начала оценить эффективность имеющихся инструментов.



Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Японский Nikkei теряет 0,75% на фоне падения индекса уверенности бизнеса от Tankan. Гонконгский Hang Seng не торгуется. Шанхайский CSI 300 прибавляет более 1,3%, реагируя на публикацию данных индексов деловой активности в промышленности от Caixin, зафиксировавших позитивную динамику в июне. Биржи Европы снижаются в пределах 0,5%.



Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, ослаб. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 0,68%. Августовский фьючерс на Brent торгуется выше $42 за баррель. Золото в нуле после достижения почти восьмилетнего максимума в $1780 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов уйдет ниже 3100 пунктов.



В фокусе внимания сегодня релиз июньского индекса деловой активности в промышленности от ISM. Ожидается рост PMI благодаря снятию ограничений во многих штатах в начале месяца. Если индекс превысит нейтральный уровень 50, это будет сигнализировать о благоприятных условиях для экономического роста.



Сегодня до открытия рынка квартальные результаты представят крупные представители сектора потребительских товаров Constellation Brands и General Mills. Производитель напитков Cbrands прогнозирует падение выручки и EPS из-за снижения потребления алкогольных напитков в барах и ресторанах во время пандемии. General Mills, напротив, ждет роста финансовых показателей благодаря усилившемуся спросу на продукты питания во время карантина.



Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 12 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 продолжает проходить проверку на прочность, тестируя значимый уровень — 200-дневную среднюю в районе 3015 пунктов. 30 июня индекс торговался выше этого уровня. Тем не менее показатели момента все еще вызывают тревогу. Индикатор RSI колеблется у нейтральной отметки 50, индикатор MACD в минусе. Пока индексу S&P500 удастся удержаться выше 3000 пунктов, но в случае пробоя вниз следующими вероятными уровнями поддержки станут отметки 2940 и 2800 пунктов.

ffin.ru



