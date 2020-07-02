«Фридом Финанс»: На ближайших сессиях евро может расти к рублю быстрее доллара

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Ведущие зарубежные площадки сегодня без единого направления. Основные индексы в США и Европе торгуются с разбросом от +0,6% до -1,2%. Индексы развивающихся стран минусе. На российский рынок дополнительно давит нефть, которая теряет до 1% в течение текущей сессии. Поздно вечером будут опубликованы данные API по запасам нефти, которые могут подтолкнуть фьючерсы Brent к росту, но из-за промежуточного выходного мы увидим, как это отразится на отечественных индексах, лишь в четверг.

В течение дня РТС наращивал потери. Под конец сессии снижение составило до 1,5%. Индекс вошел в диапазон 1210-1220, но на этом даунтренд захлебнулся. Мы полагаем, что сессия завершится около 1230-1240 пунктов. На горизонте до конца недели наиболее вероятным выглядит боковой тренд в коридоре 1200-1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи в небольшом минусе до 0,5%. В течение сессии диапазон колебаний составил уже прочно устоявшиеся 2750-2780 пунктов. С высокой вероятностью мы увидим повторение этих отметок и на последующих двух сессиях. До конца недели больших прорывов ни вверх, ни вниз не ожидается.

В плюсе акции: Полиметалл (+3%), Аптеки 36,6 (+2,9%), МРСК ЦП (+2,9%), Мосэнерго (+2,6%), Фосагро (+1,4%), НЛМК (+1,4%), Лента (+1,4%). Игроки корректируют портфели в пользу бумаг, которые сдавали позиции в последние недели. Для акций Полиметалла дополнительным драйвером также служит рост цен на золото. Унция сегодня тестирует уровень $1790. На этом фоне Полиметалл поднялся выше 1400 рублей за бумагу. По нашей оценке, в ближайшие недели достижим уровень 1500.

В отстающих сегодня ИСКЧ (-8,2%), Мостотрест (-4,1%), Фармсинтез (-3%). Из более ликвидных: Новатэк (-2,5%), Магнит (-2,2%), Норникель ( -2%), Татнефть (-1,9%), Система (-1,9%). По нашему мнению, стоит обратить внимание на Магнит, который показывает опережающую динамику с конца мая. У акции накопился потенциал снижения – до 3900 рублей за штуку, или еще около 4% вниз от текущей цены.

Доллар сегодня демонстрирует мощный рост в паре с рублем. С отметки 70 он поднялся вверх до 71,3, прибавив почти 2% всего за одну сессию. Мы полагаем, что валюта США сможет закрепиться в новом диапазоне 71-72,5 до конца этой недели. Откат назад возможен лишь при устойчивой растущей динамике в нефти, а предпосылок для этого пока нет. Евро успешно преодолел планку 80, прибавив за день 1,3 рубля. Следующая цель – 80,9 рубля за единицу. На ближайших сессиях евро может расти к рублю быстрее доллара в связи с благоприятной для него конъюнктурой на межбанковском рынке.