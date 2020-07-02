«Фридом Финанс»: В фокусе ослабление рубля

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Центрального Телеграфа (+3,93%). Аутсайдерами стали акции Petropavlovsk (-16,48%). Пара USD/RUB впервые в июне подскочила выше отметки 71,00.

Рубль заметно просел к доллару и евро. Ослабление рубля обусловлено действием различных факторов. Это конец месяца и квартала, коррекция рынка и небольшое снижение цены на нефть. Объем торгов был относительно умеренным, около $3 млрд в паре USD/RUB. Курс подскочил до максимума за месяц. Однако, даже такое незначительное колебание моментально отразилось на спросе на ОФЗ. На бумаги с фиксированным купоном он упал, в то время, как на линкеры спрос подскочил до 133 млрд руб. Мы полагаем, что в июле значительного ослабления рубля не произойдет, курс будет колебаться преимущественно в диапазоне 68-73. Объем дивидендных выплат в этом году будет ниже, чем в прошлом, поэтому отток капитала не так сильно повлияет на курс. В то же время, на фоне снижения доходности рублевых инструментов иностранные инвесторы (доля нерезидентов в ОФЗ более 33%) будут более резко реагировать даже на слабые колебания рубля. Нельзя исключать точечного вмешательства регулятора для стабилизации резких колебаний.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,50-71,50 в паре USD/RUB, 2700-2800 по индексу Мосбиржи.