Комментарии

ПСБ: На утро четверга настроения на рынках можно охарактеризовать как умеренно позитивные

2 июля 2020

Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем некоторого роста российского фондового рынка. Это позволит индексу МосБиржи предпринять попытку возвращения в диапазон 2750-2800 пунктов. Стабилизация рынка энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран в среду и сегодня с утра, в начале торгов поддержат рубль. Это приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 71 рубля. Сегодня рынок ОФЗ может попытаться отыграть восстановление спроса на риск на глобальных рынках, ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ до уровня 5,8% годовых.  

Аэрофлот (ДЕРЖАТЬ) привлечет под госгарантии пятилетний кредит Сбербанка на 31 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Кредит позволит Аэрофлоту продолжить осуществлять операционную деятельность и выполнять обязательства перед партнерами в условиях спада в экономике. Согласно отчетности Аэрофлота в 1 квартале 2020 года объем кредитов и займов компании подскочил в три раза к началу году, до 46,4 млрд руб. Компания продолжает увеличивать долговую нагрузку в условиях слабой конъюнктуры на рынке авиаперевозок, что может создавать давление на ее капитализацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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