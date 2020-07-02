«Альпари Евразия»: Благоприятный день приходит на российский рынок

В среду большинство основных западных фондовых индексов снизилось на фоне опасений разрастания второй волны пандемии covd-19. Торги на российском рынке были закрыты. А во вторник по итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,89%. Долларовый индекс РТС на фоне заметного ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 2,19%. Среди лидеров снижения – «Магнит» (-2,85%) и «РусГидро» (-2,71%). Американский индекс Dow Jones накануне снизился при этом на 0,3%.

Сегодня у тром рынки стран АТР дружно росли на 0,1-1,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 113 п., на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Позитивный настрой азиатской сессии задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи нахо ится в пределах значений 2715-2770 пунктов, по индексу РТС — 1200-1225 пунктов.

В среду торгов рублем также не было. А во вторник рубль сильно сдал к иностранным валютам. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 71,2775 руб. (+128,75 коп.). Европейская валюта выросла до 80,0000 руб. (+131,5 коп.). Среда, пока рубль не торговался, закончилась ростом нефтяных котировок, который продолжился и утро в четверг. Это дает высокие шансы на восстановление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 70,6-72,0 руб., для европейской валюты — 79,2-80,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»