ИАЦ «Альпари»: По рублю ожидается укрепление с открытия торгов на Мосбирже

Во вторник, 30 июня, торги по рублевым парам закрылись ростом. Рубль подешевел к доллару на 1,84%, до 71,27 руб., к евро – на 1,67%, до 80 руб., к фунту – на 2,51%, до 88,25 руб.

Рубль усилил темпы снижения перед выходным, а также на фоне корректировки портфелей в конце месяца, квартала и полугода. На форекс иностранные валюты закрылись ростом. Основные фондовые индексы в США выросли от 0,9% до 1,9%. Данные по потребительскому доверию в США помогли преодолеть опасения вокруг роста заражений COVID-19.

В четверг Мосбиржа не работала из-за голосования россиян за поправки в Конституцию. На глобальном валютном рынке в этот день курс доллара снизился до 70,63 против закрытия во вторник 71,28 р уб. Можно предположить, что сегодня торги на Мосбирже откроются снижением по доллару.

По итогам дня американские индексы закрылись ростом. Поддержку фондовым рынкам оказали многообещающие данные о вакцинах против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. Они объявили о положительных данных на ранней стадии испытания потенциальной коронавирусной вакцины на людях.

Опубликованная статистика на американской сессии поддержала оптимизм инвесторов. Индекс экономических условий ISM в производственном секторе экономики США в июне повысился до 52,6% от 43,1% месяцем ранее, прервав восьмимесячное сокращение, когда он находился ниже 50%. Спрос на рисковые активы вырос. Наибольший рост показал индекс Nasdaq (+1,21%).

В четверг, 2 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $42,05. Несмотря на обострение конфликта между США и Китаем из-за принятого закона о бе опасности Гонконга, покупатели пытаются вернуть курс к отметке 45 долларов за баррель. Драйверов мало для ралли нефтяных котировок, тем не менее нефтяной рынок поддерживает рубль тем, что цена торгуется выше 40 долларов. Чтобы рубль начал опять укрепляться и вернулся к 69 рублям, паре нужно закрепиться ниже 70,30 руб. Покупатели настроены на продолжение роста курса доллара до 73 руб.

Сегодня в центре внимания участников рынка отчет по занятости в США за июнь.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»