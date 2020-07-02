Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Поправки ободрены - нейтральная новость для рынка

2 июля 2020

Итоги голосования по поправкам в Конституцию, обработано 99,9% протоколов: за поправки проголосовали 77,9%, против — 21,72%, сообщил ЦИК. Явка составила 65%.

Единственным российским регионом, показавшим протестное голосование по поправкам в Конституцию, стал  Ненецкий автономны округ. По итогам  обработки 100% протоколов против поправок проголосовали 54,57% местных жителей, за — 44,42%. Данная новость в рамках ожиданий, популярность Путина ос тается в России очень высокой. Ни пенсионная реформа, ни пандемия не смогли уронить его рейтинг.

Рынки не ожидали других итогов, новость нейтральная для рынка акций и курса рубля. Акционерам Юкоса однозначно нечего ловить в плане выплат. Украине придется забыть про Крым, Японии про курильские острова, а Польше, Германии Литве про Калининградскую область. Спустя почти тридцать лет после буржуазной революции 1991 года в России окончательно победили буржуазный консерватизм и либеральная, рыночная экономика. Ее российскую версию иногда справедливо называют чиновничьим капитализмом.
Прямых внешнеполитических последствий от результатов голосования не будет. Однако, ближе к американским выборам есть вероятность новых антироссийских санкций. Так что, как шутят в интернете, россиянам расслабляться не стоит, скоро им президента США выбирать.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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