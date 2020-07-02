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Курсы валют ЦБ РФ на 2 июля: 70,5198 руб/доллар США и 79,5181 руб/евро

2 июля 2020
ЦБ РФ с 3 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 70,5198 руб.
  • 1 евро - 79,5181 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,8016 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0785 р. (0,11%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3280 р. (0,41%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0448 р. (0,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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