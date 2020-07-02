Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июля: 4 047,9900 руб/1 г золота и 41,2600/1 г серебра ЦБ РФ с 2 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 047,9900 руб.

1 грамм серебра - 41,2600 руб.

1 грамм платины - 1 868,4100 руб.

1 грамм палладия - 4 382,2700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8201 р. (0,94%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (2,10%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,9701 р. (1,85%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,5600 р. (1,10%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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