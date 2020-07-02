ИАЦ «Альпари»: Банк Англии не вернет золото Венесуэле

Высокий суд Лондона фактически отклонил требование президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернуть правительству страны запасы золота на общую сумму примерно в $1 млрд, которые хранятся в Банке Англии. Суд признал «однозначно» легитимным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо, соответственно право распоря ения золотом принадлежит ему. По словам судьи, признавать легитимность того или иного правителя страны — это прерогатива правительства Великобритании, а оно признало Гуаидо.

Адвокаты Центробанка Венесуэлы заявили, что подадут апелляцию на решение британского суда. По словам старшего партнера юридической фирмы Zaiwalla & Co Сароша Зайвалла, который представлял ЦБ Венесуэлы, решение Высокого суда Лондона «игнорирует реальную ситуацию в стране». Впервые ЦБ Венесуэлы потребовал ве нуть золото в конце 2018 года, но Банк Англии отказался это сделать. Как известно в Венесуэле очень тяжелый экономический кризис, правительство этой страны пытается вернуть доступ к замороженным венесуэльским активам по всему миру. Хотя, конечно, с нашей точки зрения, Банк Англии для хранения золота не самый лучший выбор. Больше подходит Банк России, «Газпромбанк», Сбербанк или ВТБ.

Данная история однозначно показывает, что в мире существует два мифа. Миф первый – справедливость и езависимость от политики западных судов. Миф второй. О том, что Запад ведет бизнес честно. А его финансовая система надежна.

Вспоминается еще одна история. Из бельгийских банков исчезла часть средств убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Доступ к финансам Каддафи был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН. На тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank оказались более 14 миллиардов евро. Однако в силу неведомых причин решение СБ ООН не распространялось на начисляем е проценты. За 8 лет эта сумма увеличилась на 3-5 миллиарда евро, и именно эти доходы оказались выведены неизвестными.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»