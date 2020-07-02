«Фридом Финанс»: Российские индексы вышли на плато

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок застрял в боковом тренде. Внешние площадки подают слабые сигналы. Внутренних драйверов для роста или коррекции тоже недостаточно. Главной новостью для рынка стали меры по поддержке ИТ-сектора. Это может вызвать бум привлечения частных инвестиций и увеличение активности на рынке M&A. Пандемия придала импульс развитию отрасли. Спрос на сервисы для удаленной работы, коммуникаций, документооборота и онлайн-продаж не только не снизится после окончания пандемии, но продолжит усиливаться. Компании переосмысливают бизнес-процессы, переводя их в онлайн-режим по максимуму. Множество сотрудников продолжают работать дистанционно: с начала года их число выросло в 30 раз и достигло 2 млн. И, по нашему мнению, потенциал далеко не исчерпан.

Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума 4,5% годовых. Инфляция в июне держится на уровне 3%. Инфляционные ожидания слабые, что объясняется в первую очередь падением потребительского и промышленного спроса более чем на 20% при цене на нефть вблизи комфортного для бюджета и экспортеров уровня $40 за баррель. К концу года возможен рост цен до 4%, однако и снижение ставки до этого уровня не исключается. В этой связи у банков будут продолжать сокращаться процентные доходы, за исключением ипотечных. Ставка по ипотеке может к концу года опуститься ниже 7%. Преимущество получат финансовые структуры, которые активно развивают экосистемы, внедряют удаленное обслуживание. Яндекс и Сбербанк приняли решение развивать свои экосистемы раздельно. Сбербанк владеет крупнейшей онлайн-платформой по торговле недвижимостью и множеством других цифровых сервисов. В свою очередь, у Яндекса в распоряжении самая большая онлайн-платформа для продажи различных товаров.

Главной угрозой для экономики и рынка является новая волна пандемии. Появляются тревожные новости о вспышках заболеваемости в различных регионах США и Европы. В этой связи в наиболее уязвимом положении будут транспорт, а также автопром и сектора, ориентированные на экспорт и импорт. Индекс предпринимательской уверенности с майских -9 повысился до -6, но оптимизм сдержанный. Это означает, что до восстановления фондового рынка может пройти еще немало времени.

Мы ожидаем, что динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках. В США будут отыгрываться ожидания и результаты за второй квартал, а также дальнейшие прогнозы. Локальные корпоративные события отсутствуют, но продолжится процесс закрытия реестров акционеров для получения дивидендов. Это вызовет снижение котировок в пределах 4%. Новостной фон умеренно негативный, что также окажет давление на рынок. Рост рынка маловероятен. На наш взгляд, сохранится боковик, не исключаем и коррекцию. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2600-2850 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 69-73.

Рекомендуем открывать длинные спекулятивные позиции в бумагах Яндекса, Системы, ММК. Для продажи, по нашему мнению, подойдут акции ГМК Норникель и Магнита. Для инвестиций на долгий срок рекомендуем бумаги Мосбиржи, М.Видео, Детского мира, Сбербанка.