«Фридом Финанс»: Шансы повышения российского рынка акций сегодня преобладают

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:30 мск вырос на 1,2%. Рынок идет вслед за мировыми биржами, но неуверенность игроков в устойчивости спроса отражается в том, что среди лидеров повышения вновь слабо представлены компании ТЭК, металлургии и добычи. Демонстрируя свои традиционные свойства «индексной» бумаги, лучше рынка торгуются обыкновенные акции Сбербанка. Недавние комментарии его главы, Германа Грефа об ожидаемом аналитиками росте курса рубля к концу 2020 года и о том, что банк «с уверенностью» смотрит в будущее и «точно» заплатит «хорошие дивиденды» продолжают поддерживать спрос на данные активы.

Сравнительно слабо выглядят акции Мосэнерго. Причина – снижение практически в два раза дивидендов по итогам 2019 г. Акционеры ПАО «Мосэнерго» на прошедшем в заочной форме годовом собрании одобрили дивиденды за 2019 г. в размере 0,12075 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания, дивидендная отсечка установлена на 8 июля. Для сравнения, по итогам 2018 г. выплаты "Мосэнерго" составили 0,21 руб. на акцию, или 39% чистой прибыли по МСФО.

Возвращение американского индекса PMI в производственной сфере на территорию роста уже в июне свидетельствует о том, что карантинные меры не оказали устойчивого негативного влияния на один из наиболее подверженных шокам внутреннего потребления США сегментов, внутренний производственный.

С учетом сравнительно активного роста на американских площадках и восстановления цен на нефть, шансы повышения российского рынка акций при повышенных рисках прогноза сегодня преобладают. Однако, потенциал роста на вечерних торгах выглядит ограниченным краткосрочными факторами, обусловленными динамикой рыночной волатильности.

Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2745--2790 пунктов, 69,50-71,40 рублей и 78,70-81,05 рублей за доллар США и евро соответственно.