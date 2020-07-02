ИАЦ «Альпари»: Российские клубы подвели итоги года

Российский футбольный союз опубликовал финансовые данные клубов, которые они предоставили в ходе прохождения обязательного лицензирования на сезон2020-2021 года. Наилучший результат показал «Краснодар», у которого прибыль составила 1,23 миллиарда рублей. Далее идёт действующий чемпион России «Зенит » (прибыль 829 миллионов рублей), а замыкает тройку «Рубин» — 488 миллионов. Также положительную динамику продемонстрировала «Уфа» и «Динамо», прибыль которых составила 302 и 124,7 миллионов рублей соответственно.

Если же брать убытки, то здесь лидирует ЦСКА. У «армейцев» зафиксирован убыток в размере 3,8 миллиарда рублей. «Спартак», который уже много лет планирует I PO и собственниками которого должны в итоге стать болельщики, ушёл в убыток на 879 миллионов рублей, «Локомотив» на 181 миллион, а «Ростов» - 35,4 миллиона.

Футбол и спорт в целом стал жертвой пандемии, если будет вторая волна, то национальный чемпионат и еврокубки окажутся под угрозой. Чемпионат Европы 2020 перенесли на год. Очень хотелось бы увидеть а ции российских футбольных клубов на Мосбирже, появился бы индекс спортивных компаний. Но видимо всему свое время. Еврокубки, особенно лига чемпионов, это серьезные деньги. А особых успехов у россиян там нет. Лидером российского футбола остается питерский Зенит, который по игре напоминает легендарное киевское «Динамо» 80-х.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»