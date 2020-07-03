ИАЦ «Альпари»: На рынке царит отличное настроение

После выходного в среду к торгам в четверг российские инвесторы вернулись в хорошем настроении. Дело в конъюнктуре и взвешенном отношении к рискам, которые оказались дополнены и стабильной американской статистикой. В результате рынок решил покупать и, похоже, не пр гадал.

Индекс МосБиржи к вечеру четверга поднялся к 2782 пунктам и может вырасти до 2800 пунктов, если приподнятое настроение сохранится. Индекс РТС вырос до 1244 пунктов, нивелируя тем самым предыдущую просадку, за счет курсовой качки. Новая цель роста валютного индикатора расположена на 1255 пунктов.

Геополитический фактор – результаты вчерашнего голосования по поправкам в Конституцию – для фондового и валютного рынков стал нейтральным фактором и уже учитывался рынком.

Сегодня отлично себя показывают бумаги «Россетей», причем и привилегированные, и обыкновенные акции. Обыкновенные акции вернусь к росту п осле затяжной коррекции, и если в ближайшее время бумага пробьет вверх 1,60 руб., можно будет говорить о развороте в сторону 1,75 руб.

Акции «Магнита» предпринимают новую попытку обновить локальные пики, но рубеж в 4224 руб. не поддается, хотя до него всего шаг. Думается, что это вопрос ближайшей перспективы, и тогда новой целью подъема станет область 4300-4350 руб. В акциях ритейле ра широчайшие перспективы.

Рубль сегодня воспользовался и интересом рынков к риску, и ростом в нефти, укрепившись в парах с иностранными валютами. Доллар США сегодня спустился к 70,46 руб. и может закрепиться в диапазоне 70,35-71,00 руб. Евровалюта торгуется по 79,20 руб. и способна двигаться в рамках отметок 79-80 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»