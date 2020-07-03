ПСБ: Рубль попытается продолжить волну восстановления

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон. Так, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где преобладают продажи, что привело к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 42,7 доллара за баррель. При этом умеренное укрепление валют развивающихся стран поддержит рубль. На наш взгляд, покупки в российской валюте в начале сессии могут преобладать, однако существенного роста от нее ожидать не стоит. Так, в начале сессии пары доллар/рубль отступит в район 70,4 рубля, после чего американская валюта может перейти в боковое движение у достигнутых уровней. Поводом к данной динамике станет снижение активности игроков, вызванное выходным в США. В результате в ходе сессии будет наблюдаться постепенное снижение объемов торгов, а также волатильности основных мировых валют.

Напомним, что днем ранее основные мировые валюты существенно ослабли по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар снизился на 1% отступив ниже 70,6 рубля, евро потерял 0,8%, закончив торги в районе 79,3 рубля.