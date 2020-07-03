ПСБ: Индекс МосБиржи способен закрепиться выше середины диапазона 2750-2800 пунктов

В конце недели мировые рынки находятся под влиянием неплохой статистики по рынку труда США, где данные по числу созданных новых рабочих мест вне с/х сектора по итогам июня существенно превысило ожидания: 4,8 млн против 2,7 млн месяцем ранее. Число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, несколько снизилось по итогам прошедшей недели и находится вблизи 1,4 млн. На этом фоне ключевые индексы США закончили торги умеренным ростом, причем индекс Nasdaq (+0,5%) продолжает выглядеть лучше аналогов и в очередной раз обновил исторический максимум, индекс S&P 500 прибавил 0,45%, индекс Dow Jones 0,36%. При этом не ослабевают негативные настроения, связанные с опасениями второй волны распространения коронавируса в США, где суточное число заболевших превысило 55 тыс. человек, что угрожает замедлением восстановления мировой экономики. Поэтому мы опасаемся, возвращения коррекционных настроений, т.к. помимо коронавируса остается высокой и геополитическая напряженность.

Пока же ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается умеренно позитивной. Азиатские площадки отыграли рост американского рынка и торгуются в зеленой зоне. Лучше других рынков выглядит китайский Shanghai Composite, в моменте прибавляя более 1%. Причиной чему служат вышедшие данные по деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin по итогам июня, которые показали рост с 55,0 пунктов до 58,4 пунктов (максимумы с апреля 2010 года), что сигнализирует об опережающем росте китайской экономики в сравнении с другими странами. Учитывая же выходной в США по случаю празднования Дня независимости, торговая активность на биржах будет не высокой. Внимание заслуживает окончательных данных PMI в сфере услуг ЕС.

Что же касается российского рынка, то сегодня, учитывая глобальную конъюнктуру, индекс МосБиржи после вчерашнего роста на 1,7% способен сохранить умеренно-позитивный настрой и закрепиться выше середины диапазона 2750-2800 пунктов. При это сдерживающее влияние может оказать откат нефтяных котировок. По-прежнему лучше рынка будут выглядеть внутренние сектора.

Роман Антонов

Главный аналитик

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк