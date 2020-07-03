ИАЦ «Альпари»: Рубль отыграл часть потерь и не хочет сдаваться

В четверг, 2 июля, по итогам дня российская валюта почти полностью отыграла потери, которые понесла во вторник перед выходным днем в среду. ара доллар/рубль снизилась на 1,02%, до 70,55 руб., евро/рубль - на 0,84%, до 79,33 руб., фунт/рубль - на 0,35%, до 87,94 руб.

Рубль начал укрепляться против иностранных валют с открытия торгов на Мосбирже. Оптимизм участников внутреннего валютного рынка был обусловлен ростом фондовых индексов на фоне опубликованных новостей о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса, повышением цен на нефть, а также хорошей статистикой из США.

Вышедшие в четверг данные по американскому рынку труда оказались лучше ожиданий. Министерство труда США обнародовало статистику за июнь не в пятницу, а в четверг, поскольку в пятницу в США выходной день из-за предстоящего в суббо ту, 4 июля, празднования Дня независимости.

Отчет по рынку труда порадовал участников рынка, так как основной показатель оказался выше прогнозной оценки. В США в июне в несельскохозяйственном секторе было создано 4,8 млн новых рабочих мест, тогда как ожидалось 3 млн. Кроме того, уровень безработицы снизился с 13,3% до 11,1%.

Президент США Трамп тоже решил заработать себе очков на отчете. Он заявил, что данные доказывают восстановление экономики США и дальнейшие отчеты тоже будут благоприятными.

Отчёт по занятости улучшил настроения на нефтяном рынке. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 1,92%, до $42,74 за баррель.

Курс доллара протестировал минимум в области 70,20 руб., но к вечеру вернулся к 70,60 руб. В пятницу на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $42,83 (+0,23%). Нефть уверенн о продолжает движение к отметке $45 за баррель Brent. Учитывая, что многие рынки в США не работают, то внимание трейдеров будет приковано к динамике фьючерса на SP500 и цен на нефть. У рубля фундаментально и технически сложились благоприятные условия для дальнейшего укрепления.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»